Радченко об обмене Дивеева в «Зенит»: «ЦСКА в этой сделке прогадал, если он действительно на 100% здоров. К тому же еще и забивал достаточно много»

"У меня по Дивееву есть очень большие сомнения. Он был одним из лучших, если не лучшим центральным защитником, когда играл за ЦСКА. Но мы помним его травмы — одна, вторая, довольно серьезные.
И сомнение вот в чем: ЦСКА, который тоже хочет бороться за золотые медали, берет и теряет своего лучшего защитника. Еще и посередине сезона. Мне это непонятно, почему ЦСКА его отпустил. Если он здорово и играет на таком уровне, как играл раньше, его надо было оставлять в команде. К тому же он еще и забивал достаточно много.
Так что армейцы в этой сделке прогадали, если Дивеев действительно на 100% здоров и может играть на том же уровне", — сказал Радченко.