Радченко об обмене Дивеева в «Зенит»: «ЦСКА в этой сделке прогадал, если он действительно на 100% здоров. К тому же еще и забивал достаточно много»

И сомнение вот в чем: ЦСКА, который тоже хочет бороться за золотые медали, берет и теряет своего лучшего защитника. Еще и посередине сезона. Мне это непонятно, почему ЦСКА его отпустил. Если он здорово и играет на таком уровне, как играл раньше, его надо было оставлять в команде. К тому же он еще и забивал достаточно много.