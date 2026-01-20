Геркус считает, что Батраков не повторит судьбу Захаряна: «Леша — игрок другого класса. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате»

"Повторит ли Батраков судьбу Захаряна, если уедет в Европу? Нет, не повторит. Леша — игрок другого класса. Я таких не видел. Играет на нескольких позициях, хорошо видит и выбирает место на поле, удар сумасшедший — это феноменальный игрок. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате, в этом нет сомнений.
Сейчас множество наших молодых игроков проявились, прекрасно заиграли, но Батраков стоит особняком, это феномен«, — сказал бывший президент “Локомотива”.
В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.
