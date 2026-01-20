Ричмонд
Геркус считает, что Батраков не повторит судьбу Захаряна: «Леша — игрок другого класса. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате»

Илья Геркус считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков успешнее проявил бы себя в Европе, чем хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян.

Источник: Спортс"

"Повторит ли Батраков судьбу Захаряна, если уедет в Европу? Нет, не повторит. Леша — игрок другого класса. Я таких не видел. Играет на нескольких позициях, хорошо видит и выбирает место на поле, удар сумасшедший — это феноменальный игрок. Если ему помогут с адаптацией, он засверкает в любом топ-чемпионате, в этом нет сомнений.

Сейчас множество наших молодых игроков проявились, прекрасно заиграли, но Батраков стоит особняком, это феномен«, — сказал бывший президент “Локомотива”.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше