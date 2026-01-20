Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
П1
6.56
X
4.99
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
П1
6.87
X
6.03
П2
1.40
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

«Барса» согласовала контракт с 18-летним форвардом Каримом и ведет переговоры с египетским «Аль-Ахли»

«Барселона» согласовала контракт с 18-летним форвардом Хамзой Каримом из каирского «Аль-Ахли».

Теперь «блауграна» ведет переговоры непосредственно с египетским клубом.

У Карима есть опыт выступлений за юношескую сборную Египта. В ноябре прошлого года в 4 матчах ЧМ (U17) на счету форварда 2 гола и 1 ассист.