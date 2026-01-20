«Барса» согласовала контракт с 18-летним форвардом Каримом и ведет переговоры с египетским «Аль-Ахли»

Теперь «блауграна» ведет переговоры непосредственно с египетским клубом.
У Карима есть опыт выступлений за юношескую сборную Египта. В ноябре прошлого года в 4 матчах ЧМ (U17) на счету форварда 2 гола и 1 ассист.
«Барселона» согласовала контракт с 18-летним форвардом Хамзой Каримом из каирского «Аль-Ахли».
