Крис Саттон: «Позорный вечер для “Ман Сити”. “Буде-Глимт” не просто победил, а избил “горожан”

«Думаю, это полностью заслуга “Буде”. Можно сказать, что на скамейке у “Ман Сити” сидела молодежь, но Пеп Гвардиола выпустил сильный стартовый состав. Доку не нашлось места на поле.
«Горожане» сами создали себе определенные проблемы тем, что не выиграли сегодня, потому что им не хотелось бы отправляться в стыковые матчи, а это может произойти, если они не обыграют «Галатасарай». Учитывая потерю ряда игроков, этого им не хочется.
Им важно снова победить и начать обретать уверенность. Это был позорный вечер для них.
«Буде-Глимт» не просто обыграл, а избил «Ман Сити», — сказал бывший форвард «Челси».