Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
2.75
П2
1.92
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
7.90
X
3.95
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.95
П2
7.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
2
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.00
П2
36.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.17
X
3.80
П2
1.57
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
7.90
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.15
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Крис Саттон: «Позорный вечер для “Ман Сити”. “Буде-Глимт” не просто победил, а избил “горожан”

Крис Саттон прокомментировал победу «Буде-Глимт» в матче с «Манчестер Сити» (3:1).

Источник: Спортс"

«Думаю, это полностью заслуга “Буде”. Можно сказать, что на скамейке у “Ман Сити” сидела молодежь, но Пеп Гвардиола выпустил сильный стартовый состав. Доку не нашлось места на поле.

«Горожане» сами создали себе определенные проблемы тем, что не выиграли сегодня, потому что им не хотелось бы отправляться в стыковые матчи, а это может произойти, если они не обыграют «Галатасарай». Учитывая потерю ряда игроков, этого им не хочется.

Им важно снова победить и начать обретать уверенность. Это был позорный вечер для них.

«Буде-Глимт» не просто обыграл, а избил «Ман Сити», — сказал бывший форвард «Челси».