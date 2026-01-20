Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
11.75
П2
1.92
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.35
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.95
П2
7.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
2
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.50
П2
37.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.42
X
3.80
П2
1.57
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
7.90
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
7.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Гвардиола про 1:3 с «Буде-Глимт»: «Они действительно хороши. Многим игрокам “Сити” надо прибавлять»

Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Буде-Глимт» (1:3) в Лиге чемпионов.

"Понятно, что мы проиграли. Я знаю, насколько хорош соперник: в прошлом сезоне он играл в полуфинале Лиги Европы, он свеж, а у нас есть некоторые потери, важные футболисты не смогли придать нам стабильности.

Многим игрокам нужно прибавлять, судя по тому, как они боролись при игре 10 на 11. Нам нужно срочно изменить ситуацию в матчах с «Вулвс» и «Галатасараем». Мы ждем возвращения некоторых футболистов.

Я не согласен, что игроки действовали отрешенно. У нас не было ни Доку, ни Савиньо, ни других профильных вингеров, были потери и в других линиях, но у меня не было ощущения, что команда мыслями была в другом месте.

«Буде» хорошо организован, он выдавливает вас на фланги, а у нас не было футболистов, способных обыгрывать один на один и создавать моменты. Соперник в целом по-настоящему хорош, мои поздравления«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.