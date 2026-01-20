Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Копенгаген
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
10.75
П2
1.08
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Интер
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.10
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Реал
2
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
39.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Спортинг
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.48
П2
1.62
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Вильярреал
0
:
Аякс
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.58
П2
7.17
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

У Слота спросили, звонил ли ему Алонсо: «Ага, спрашивал: “Что думаешь о команде? Я собираюсь возглавить ее через полгода”. Это один из самых странных вопросов, что мне когда-либо задавали

Арне Слот с юмором отреагировал на вопрос о том, что Хаби Алонсо может рассматриваться как его преемник в «Ливерпуле».

Источник: Спортс"

— Может, вы общались? Может, Хаби вам звонил?

— Ага, он мне звонил. Позвонил и спросил: «Что думаешь о команде? Я собираюсь возглавить ее через полгода. Расскажи о ней чуть побольше». Ой, а может он завтра ее возглавит.

Нет-нет-нет. Это один из самых странных вопросов, что мне когда-либо задавали. Что тут еще сказать? Я работаю здесь полтора года, и мне нравится моя работа. Мы выиграли чемпионат в прошлом сезоне, в этом сезоне у нас больше проблем в лиге, очевидно, — смеясь ответил главный тренер «Ливерпуля».