У Слота спросили, звонил ли ему Алонсо: «Ага, спрашивал: “Что думаешь о команде? Я собираюсь возглавить ее через полгода”. Это один из самых странных вопросов, что мне когда-либо задавали

Нет-нет-нет. Это один из самых странных вопросов, что мне когда-либо задавали. Что тут еще сказать? Я работаю здесь полтора года, и мне нравится моя работа. Мы выиграли чемпионат в прошлом сезоне, в этом сезоне у нас больше проблем в лиге, очевидно, — смеясь ответил главный тренер «Ливерпуля».