Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Джеррард о словах Слота: «Нужно перестать говорить про низкие блоки. Соперники ставили их против “Ливерпуля” еще когда я играл, а также за много-много лет до меня»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил высказывание Арне Слота.

Источник: Спортс"

Главный тренер мерсисайдцев после победы над «Марселем» (3:0) в Лиге чемпионов высказался о нестабильности команды: «Есть проблемы с тем, чтобы противостоять низкому блоку соперников».

«Ему нужно перестать говорить про низкие блоки. Соперники ставили низкие блоки против “Ливерпуля” еще когда я играл, а также за много-много лет до меня.

Так уж устроено. Соперники будут пытаться сделать все возможное, чтобы остановить «Ливерпуль».

Главное — найти решения. У вас есть игроки. Тогда вы превратите игры против соперников с низкими блоками в победы, а не ничьи. Они свою игру менять не станут.

«Ливерпулю» уже в ближайшем матче с «Борнмутом» предстоит встретиться с низким блоком. Ведущие игроки команды должны идти вперед и забивать голы, чтобы победить", — сказал Стивен Джеррард.