Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
22.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.49
П2
2.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.64
П2
9.00
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2

Санья о Шерки: «Он другой, один из художников, сегодня таких игроков встретишь нечасто. Райан привык к давлению, но ему нужна свобода действий. Пеп позволяет ему наслаждаться футболом»

Бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья ответил на вопрос, похож ли хавбек «горожан» Райан Шерки на Роналдиньо.

Источник: Спортс"

"Он игрок с финтами. У него есть индивидуальные качества, которые он развил на улицах в мини-футболе. Чувствуется, что он другой.

По стилю его игры чувствуешь, что он получает удовольствие. Это видно и работает на него. Он способен выйти из любой ситуации и привык к давлению. Он привык играть в любой футбол. Это хорошо для него, и он выступает за правильную команду.

Я думаю, Пеп понимает его качества и позволяет ему наслаждаться футболом. Обычно Пеп дает много указаний игрокам, но некоторым, таким как Шерки и Кевин де Брюйне, нужна свобода действий.

Он не боится пробовать делать финты и забавляться. Мы всегда ищем игроков такого типа. Раньше у нас был Насри, который показывал фристайл. У нас был Адель Таарабт, он был таким же. Они были художниками, но при этом показывали отличную игру и были эффективны. Он один из них.

Сегодня таких игроков встретишь нечасто, за ними приятно наблюдать", — сказал Санья.

Пеп то ругает, то обожает Шерки. Что за трюкача получил «Сити»?