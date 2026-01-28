Санья о Шерки: «Он другой, один из художников, сегодня таких игроков встретишь нечасто. Райан привык к давлению, но ему нужна свобода действий. Пеп позволяет ему наслаждаться футболом»

"Он игрок с финтами. У него есть индивидуальные качества, которые он развил на улицах в мини-футболе. Чувствуется, что он другой.
По стилю его игры чувствуешь, что он получает удовольствие. Это видно и работает на него. Он способен выйти из любой ситуации и привык к давлению. Он привык играть в любой футбол. Это хорошо для него, и он выступает за правильную команду.
Я думаю, Пеп понимает его качества и позволяет ему наслаждаться футболом. Обычно Пеп дает много указаний игрокам, но некоторым, таким как Шерки и Кевин де Брюйне, нужна свобода действий.
Он не боится пробовать делать финты и забавляться. Мы всегда ищем игроков такого типа. Раньше у нас был Насри, который показывал фристайл. У нас был Адель Таарабт, он был таким же. Они были художниками, но при этом показывали отличную игру и были эффективны. Он один из них.
Сегодня таких игроков встретишь нечасто, за ними приятно наблюдать", — сказал Санья.
Пеп то ругает, то обожает Шерки. Что за трюкача получил «Сити»?