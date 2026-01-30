Ричмонд
Кирьяков о том, куда футболистам вкладывать деньги: «Самое простое — недвижимость, всегда будет пассивный доход. Я в свое время так и поступил»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков рассказал, куда футболистам стоит вкладывать деньги.

— Все зависит от самого футболиста, от того, насколько правильно он все выстраивает, правильно вкладывает. Понятно, что нужно думать о будущем, особенно игрокам, у которых уже есть семьи, дети.

В мое время было то же самое — кто-то нормально все делал с точки зрения построения бизнеса или вложения денег. Кто-то прогорал, прогуливал, пропивал все деньги и после карьеры оказывался у разбитого корыта. Это проблема отцов и детей. Все зависит от IQ каждого отдельно взятого игрока.

— Куда бы вы посоветовали вкладываться молодым футболистам?

— Самое простое — это недвижимость, от нее всегда будет пассивный доход. Кстати, открою небольшой секрет: я в свое время тоже так поступил. Сейчас чувствую себя спокойно, уверенно, не завишу от внешних обстоятельств и могу позволить себе даже не работать.

— Вы вкладывались в коммерческую недвижимость?

— Любая недвижимость — это стопроцентная гарантия. Доходы, может, будут не такими большими, но стабильными. Нужно просто не спешить и сделать правильный выбор. Бывает и так, что вкладываешься, а эта недвижимость никому не нужна. Зависит от того, кто рядом с тобой, кто и что посоветует, от того, насколько ты сам делаешь правильные шаги, — сказал Кирьяков.