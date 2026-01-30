Ричмонд
Сценарист оскароносного фильма «Тайна в его глазах» Сачери: «Месси до 2022-го многие в Аргентине ставили ниже Марадоны, но титул их уравнял. Это незабываемые фигуры в истории футбола»

Эдуардо Сачери, сценарист киноленты «Тайна в его глазах», получившей «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке в 2010 году, сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

Источник: Спортс"

"Марадону и Месси объединяет то, что они абсолютно выдающиеся и незабываемые фигуры в истории футбола. Но правда в том, что их символическое значение в Аргентине было разным.

В случае с Марадоной была атмосфера абсолютного всеобщего восхищения, безграничной благодарности — и это прежде всего связано с чемпионатом мира 1986 года: с тем, что означал тот чемпионат, с тем, что значило играть против Англии на том чемпионате мира.

А в случае с Месси в моей стране чувства были более противоречивыми. Многие люди — включая меня — испытывали глубокое восхищение, и все. В то же время другие были склонны сравнивать его с Марадоной и ставить на второе место, потому что до 2022 года у него не было таких достижений со сборной.

Я думаю, что последние несколько лет чудесным образом уравняли их. Ну, я говорю «уравняли», хотя каждый из них все равно резонирует по-своему, ведь Аргентина образца 2022 года — это не Аргентина 1980-х. Но в любом случае они теперь на равных, и, думаю, большинство аргентинцев этому очень рады", — сказал Сачери.

