Колыванов о Захаряне: «Чем-то раннего Добровольского напоминал — техничный, но мясом еще не оброс. Надо было провести в “Динамо” еще пару сезонов — приехал бы в Европу совсем други

— Ваше поколение в начале 90-х уехало в средние команды топ-5 Европы и там состоялось, выглядело очень прилично. Почему сейчас у наших игроков так не получается?
— Потому что в командах-середнячках нужно доказывать — в том смысле, чтобы играть там первую скрипку. Тебя берут, чтобы ты выделялся на поле. А последнее время у нас редко кто проявляет себя в этом плане, в основном попадают в золотой запас.
— Почему не тянут?
— Если взять Захаряна, то он рано уехал. Есть ребята, кто в 20 лет уже как мужички: плотные, быстрые, сильные. А Арсен чем-то раннего Добровольского напоминал — техничный, да, но мясом еще не оброс. Ему надо было еще пару сезонов в «Динамо» провести, набрать физику, возмужать. Приехал бы в Европу совсем другим.
В Европе скорости другие, нагрузки, быстрота мышления. Арсен не смог переключиться полностью. Идут микротравмы, надо долго восстанавливаться. Потом дают шанс — и снова травма. Как у Кокорина в «Фиорентине». А это приводит к тому, что ты восстановиться толком не успеваешь, набрать форму в такой ситуации архисложно, — сказал Колыванов.