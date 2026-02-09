Колыванов о Захаряне: «Чем-то раннего Добровольского напоминал — техничный, но мясом еще не оброс. Надо было провести в “Динамо” еще пару сезонов — приехал бы в Европу совсем други

— Если взять Захаряна, то он рано уехал. Есть ребята, кто в 20 лет уже как мужички: плотные, быстрые, сильные. А Арсен чем-то раннего Добровольского напоминал — техничный, да, но мясом еще не оброс. Ему надо было еще пару сезонов в «Динамо» провести, набрать физику, возмужать. Приехал бы в Европу совсем другим.