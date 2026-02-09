Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.44
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.63
П2
8.50
Футбол. Англия
10.02
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.53
П2
5.86
Футбол. Англия
10.02
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.46
П2
3.00
Футбол. Англия
10.02
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.59
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Колыванов о Захаряне: «Чем-то раннего Добровольского напоминал — техничный, но мясом еще не оброс. Надо было провести в “Динамо” еще пару сезонов — приехал бы в Европу совсем други

Российский тренер Игорь Колыванов считает, что Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» слишком рано.

Источник: Спортс"

— Ваше поколение в начале 90-х уехало в средние команды топ-5 Европы и там состоялось, выглядело очень прилично. Почему сейчас у наших игроков так не получается?

— Потому что в командах-середнячках нужно доказывать — в том смысле, чтобы играть там первую скрипку. Тебя берут, чтобы ты выделялся на поле. А последнее время у нас редко кто проявляет себя в этом плане, в основном попадают в золотой запас.

— Почему не тянут?

— Если взять Захаряна, то он рано уехал. Есть ребята, кто в 20 лет уже как мужички: плотные, быстрые, сильные. А Арсен чем-то раннего Добровольского напоминал — техничный, да, но мясом еще не оброс. Ему надо было еще пару сезонов в «Динамо» провести, набрать физику, возмужать. Приехал бы в Европу совсем другим.

В Европе скорости другие, нагрузки, быстрота мышления. Арсен не смог переключиться полностью. Идут микротравмы, надо долго восстанавливаться. Потом дают шанс — и снова травма. Как у Кокорина в «Фиорентине». А это приводит к тому, что ты восстановиться толком не успеваешь, набрать форму в такой ситуации архисложно, — сказал Колыванов.