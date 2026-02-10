Кандидат в президенты «Барсы» Вилажоана: «Не ясно, почему нет онлайн-голосования. Клуб не может быть частным владением Лапорты и совета директоров. Мы с сосьос можем спасти его»

Ранее Лапорта официально подал в отставку с поста президента «блауграны». Очередные выборы назначены на 15 марта.
На последних президентских выборах более 20 000 сосьос проголосовали по электронной почте. Однако теперь клуб сохранил возможность голосования в нескольких местах, но отказался от голосования по почте. При этом каталонцы использовали существующую базу для проведения онлайн-собраний.
"Трудно понять, почему на выборах, которые должны быть направлены на максимальное участие cосьес, клуб решил не предоставлять право электронного голоса. Нет смысла использовать имеющиеся правовые ресурсы только тогда, когда это им выгодно. Если вы действительно верите в участие сосьос, вы должны способствовать ему, а не ограничивать его.
Такой клуб, как «Барса», не может функционировать как частное владение президента и его совета директоров. "Барселона находится на критическом этапе. В такой сложной ситуации нельзя молчать или закрывать глаза на происходящее. Сейчас не время сдаваться или сидеть дома: предстоит сыграть матч, и мы готовы в нем победить. Эти выборы должны послужить восстановлению клуба, которого мы все хотим видеть.
Клуб в опасности, но мы все еще можем спасти его, если сосьос примут участие в его развитии, чтобы построить «Барселону», которая будет служить сосьос, всем болельщикам и будущим поколениям", — сказал Вилажоана.