Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
4
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.53
П2
5.86
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.46
П2
3.00
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.56
П2
2.38
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Карвахаль регулярно общается с де ла Фуэнте. Тренер Испании надеется, что защитник «Реала» вернется в форму перед ЧМ (As)

Защитник «Реала» Дани Карвахаль обсуждает свое участие в чемпионате мира с главным тренером сборной Испании.

Источник: Спортс"

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что 34-летний Карвахаль недоволен количеством игрового времени в «Мадриде».

Разговоры между Карвахалем и тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте проходят часто, пишет As. Специалист надеется, что защитник как можно скорее вернет себе форму, но Карвахалю пока не удается вернуться в стартовый состав.

С начала года испанский футболист провел на поле не более получаса.

Всего в текущем сезоне Дани сыграл 7 матчей в Ла Лиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.