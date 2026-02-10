Карвахаль регулярно общается с де ла Фуэнте. Тренер Испании надеется, что защитник «Реала» вернется в форму перед ЧМ (As)

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что 34-летний Карвахаль недоволен количеством игрового времени в «Мадриде».
Разговоры между Карвахалем и тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте проходят часто, пишет As. Специалист надеется, что защитник как можно скорее вернет себе форму, но Карвахалю пока не удается вернуться в стартовый состав.
С начала года испанский футболист провел на поле не более получаса.
Всего в текущем сезоне Дани сыграл 7 матчей в Ла Лиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.