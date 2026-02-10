Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Лапорта использует структуры клуба для своей избирательной кампании — еще один пример непрозрачности. Мы требуем беспристрастности клубных СМИ»

Мы требуем абсолютной беспристрастности от официальных СМИ клуба — Barça One, социальных сетей и телевидения, — институционального нейтралитета для предотвращения пропаганды с использованием ресурсов, принадлежащих всем членам клуба, и полной прозрачности на протяжении всего избирательного процесса, чтобы гарантировать, что все кандидаты находятся в равных условиях", — сказал Фонт.