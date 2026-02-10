Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
5.80
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.46
П2
3.00
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.60
П2
2.37
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Лапорта использует структуры клуба для своей избирательной кампании — еще один пример непрозрачности. Мы требуем беспристрастности клубных СМИ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт обвинил Жоана Лапорту в нарушении правил ведения предвыборной кампании.

Источник: Спортс"

В понедельник Лапорта покинул пост президента каталонского клуба, чтобы баллотироваться вновь. Выборы пройдут 15 марта.

"Лапорта использует структуры клуба для проведения предвыборной кампании, как мы видели в последние несколько дней. Это еще один пример отсутствия прозрачности.

Мы требуем абсолютной беспристрастности от официальных СМИ клуба — Barça One, социальных сетей и телевидения, — институционального нейтралитета для предотвращения пропаганды с использованием ресурсов, принадлежащих всем членам клуба, и полной прозрачности на протяжении всего избирательного процесса, чтобы гарантировать, что все кандидаты находятся в равных условиях", — сказал Фонт.