Депутат Свищев о возвращении России: «Самое главное — не слова Шевченко, а позиция Инфантино. Футбол и политика не могут быть едины, это совершенно разные вещи»

Однако здесь самое главное — не слова Шевченко, а именно позиция Инфантино. Президент ФИФА действует ни в интересах России, ни Украины, он должен работать на развитие мирового футбола независимо от стран. Ежедневно происходит огромное количество конфликтов по всему миру, и это не значит, что ФИФА должна внимательно следить за каждой ситуацией и сразу же вычеркивать страны, где произошел конфликт, и не давать им возможность выступать на международных стартах. Они, наоборот, должны быть независимы от политических ситуаций и помогать спортсменам.