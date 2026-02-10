Депутат Свищев о возвращении России: «Самое главное — не слова Шевченко, а позиция Инфантино. Футбол и политика не могут быть едины, это совершенно разные вещи»

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал — он лишь создал больше разочарования и ненависти».
"Шевченко — это известный и многими любимый футболист в прошлом. Это его право — встречаться с Инфантино и пытаться как-то препятствовать возвращению России в мировой футбол. Было бы странно, если бы он сказал, что ждет нашего возвращения, когда сам работает в стране, которая находится в активной фазе конфликта с Россией.
Однако здесь самое главное — не слова Шевченко, а именно позиция Инфантино. Президент ФИФА действует ни в интересах России, ни Украины, он должен работать на развитие мирового футбола независимо от стран. Ежедневно происходит огромное количество конфликтов по всему миру, и это не значит, что ФИФА должна внимательно следить за каждой ситуацией и сразу же вычеркивать страны, где произошел конфликт, и не давать им возможность выступать на международных стартах. Они, наоборот, должны быть независимы от политических ситуаций и помогать спортсменам.
Футбол — это футбол, а политика — это политика. Они не могут быть едины, это совершенно разные вещи. Мы очень надеемся, что сказанное Джанни Инфантино в последних интервью, окажется правдой, ведь он говорит правильные вещи. Поэтому пусть проходит переговорный процесс, который они затеяли, а мы заодно посмотрим, насколько ФИФА заинтересована в развитии мирового футбола", — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Свищев.
Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.