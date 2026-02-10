«Чикаго Файр» предложил Левандовскому 2-летний контракт. В июне 37-летний форвард может уйти из «Барсы» бесплатно (Diario Sport)

Первые контакты клуба МЛС с окружением 37-летнего поляка состоялись в конце прошлого года. В ноябре супруга Левандовского Ана приезжала в Чикаго и даже посещала место возможного проживания. В начале декабря в Барселону нанесла визит делегация «Чикаго Файр». А несколько недель назад известный футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего, встречался в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуэто.