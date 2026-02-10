Ричмонд
Луис Чавес: «У “Динамо” хорошая команда с хорошим тренерским штабом. Нужно немного поменять менталитет и думать только о трофеях»

Хавбек «Динамо» Луис Чавес считает, что бело-голубым по силам бороться за чемпионство в РПЛ.

Источник: Спортс"

— Полтора года назад «Динамо» с вами в составе едва не выиграло чемпионат. Что помешало добиться хотя бы ничьей в гостях с «Краснодаром»?

— «Краснодар» — одна из самых сложных команд, против которых мы играем. Был трудный матч, где-то нам не повезло, когда мы в конце попали в штангу. Сложно что-то еще добавить. Было очень обидно.

Всегда хочется выигрывать титулы. Особенно когда знаешь, какое это большое значение имело для «Динамо», давно не выигрывавшего чемпионат. Но я думаю, у нас еще будет шанс. У нас хорошая команда собралась с хорошим тренерским штабом. Нам нужно немного поменять менталитет и думать только о том, как выигрывать трофеи. Уверен, нам это по силам, — сказал Чавес.

После 18 туров текущего сезона «Динамо» занимает в РПЛ 10-е место.