«На поле был жесткач. Костанца подбегает, бьет лежачего Ревазова с пыра в затылок». Хавбек «КАМАЗа» Абдуллаев о драке в матче с «Крыльями»

Ладно еще Рассказов, позвонит, извинится. Но Костанца, который ловит ха‑ха после всего этого… я этого не понимаю. Может быть, у меня такой менталитет, потому что я из Дагестана. Пацаны уже написали из «Ротора», «Челябинска», сказали, что так нельзя оставлять. Нужно дождаться Ревазова, если он хочет поговорить, надо выйти как взрослые люди и с глазу на глаз решить этот вопрос.