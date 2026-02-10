Маслов о Тедеско в «Спартаке»: «Ключевое — дисциплина. Он пытался относиться ко всем одинаково: тренерский штаб в таких же условиях, как футболисты»

"Наверное, ключевое в его успехах — дисциплина. Все понимают: теоретическое занятие начинается в 9:00, в 9:01 тебя нет? Без проблем, никто не будет кричать, повышать голос, ты просто остался за дверью, занес штраф и дальше пошел тренироваться, как все. И нет такого, что на тебя обиделись, запомнили и припоминают потом.