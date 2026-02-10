Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.51
П2
5.89
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.44
П2
2.96
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.56
П2
2.36
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Маслов о Тедеско в «Спартаке»: «Ключевое — дисциплина. Он пытался относиться ко всем одинаково: тренерский штаб в таких же условиях, как футболисты»

Павел Маслов отметил дисциплину в «Спартаке» при экс-тренере Доменико Тедеско, который ныне возглавляет «Фенербахче».

Источник: Спортс"

"Наверное, ключевое в его успехах — дисциплина. Все понимают: теоретическое занятие начинается в 9:00, в 9:01 тебя нет? Без проблем, никто не будет кричать, повышать голос, ты просто остался за дверью, занес штраф и дальше пошел тренироваться, как все. И нет такого, что на тебя обиделись, запомнили и припоминают потом.

Один был прецедент, когда человек из его штаба опоздал в автобус секунд на 40, он извинился, занес штраф моментально. И все это чувствуют, что тренерский штаб в таких же условиях, как футболисты. Он пытался относиться ко всем одинаково.

Много молодых пацанов дебютировали при нем, никто их не зажимал на тренировках, не выбирал сторону возрастного или опытного футболиста«, — сказал бывший защитник “Спартака”, а ныне игрок “Чайки” в эфире “Спартак Шоу”.