Гасперини о дубле Малена: «В нем есть что-то от Виалли. Он забьет кучу голов в этом сезоне»

В понедельник Мален сделал дубль в матче Серии А с «Кальяри» (2:0).
"Я убежден, что он забьет кучу голов в этом сезоне, поэтому мы должны знать, как правильно отдавать ему передачи, учитывая его характеристики. У нас есть мастеровитая атака, которую трудно сдержать, у него [Малена] богатый набор качеств.
Ван Бастен физически тоже был совсем другим, но я вижу больше сходства с Виалли: в его мощи, в движении, позволяющем убегать от опекунов, в диагональных забегах в свободные зоны. В общем, в нем есть что-то от Виалли", — сказал Гасперини.