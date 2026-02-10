Ричмонд
Гасперини о дубле Малена: «В нем есть что-то от Виалли. Он забьет кучу голов в этом сезоне»

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сравнил форварда римлян Дониэлла Малена с Джанлукой Виалли.

Источник: Спортс"

В понедельник Мален сделал дубль в матче Серии А с «Кальяри» (2:0).

"Я убежден, что он забьет кучу голов в этом сезоне, поэтому мы должны знать, как правильно отдавать ему передачи, учитывая его характеристики. У нас есть мастеровитая атака, которую трудно сдержать, у него [Малена] богатый набор качеств.

Ван Бастен физически тоже был совсем другим, но я вижу больше сходства с Виалли: в его мощи, в движении, позволяющем убегать от опекунов, в диагональных забегах в свободные зоны. В общем, в нем есть что-то от Виалли", — сказал Гасперини.