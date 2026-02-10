Талалаев о замене Саусю и Пряхину: «Ищем внутри “Балтики”, просматриваем новичков. Акцент сделали на молодых с российским гражданством»

"Основная задача сейчас найти новичков, которые восполнят потери. Ушли два футболиста, которые многое у нас определяли. Ищем игроков внутри коллектива, у нас есть ребята на подходе, а также просматриваем большое количество новичков. Причем акцент сделали на молодых ребятах, которые имеют российское гражданство или проходят обучение за границей, но имеют шансы получить российское гражданство.