Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.51
П2
5.89
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.44
П2
2.96
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.56
П2
2.36
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Талалаев о замене Саусю и Пряхину: «Ищем внутри “Балтики”, просматриваем новичков. Акцент сделали на молодых с российским гражданством»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о поиске замены хавбекам Сергея Пряхину и Владиславу Саусю, ушедшим зимой в «Ахмат» и «Спартак» соответственно.

Источник: Спортс"

"Основная задача сейчас найти новичков, которые восполнят потери. Ушли два футболиста, которые многое у нас определяли. Ищем игроков внутри коллектива, у нас есть ребята на подходе, а также просматриваем большое количество новичков. Причем акцент сделали на молодых ребятах, которые имеют российское гражданство или проходят обучение за границей, но имеют шансы получить российское гражданство.

У нас были ребята из Португалии, Греции, два игрока юношеских и молодежной сборных России, перспективный футболист молодежной сборной Казахстана. Надеюсь, спортивный директор закончит определенные переговоры и один из них усилит наш состав", — сказал Талалаев.

