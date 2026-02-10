Ричмонд
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.51
П2
5.89
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.44
П2
2.96
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.56
П2
2.36
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Семшов о Дуране в «Зените»: «Хороший трансфер. Мощный забивной нападающий, умеющий продавливать защитников»

Игорь Семшов оценил переход форварда «Аль‑Насра» Джона Дурана в «Зенит» на правах аренды.

«Это хороший трансфер. Оценивать на 10 баллов не будем спешить, потому что мы и Жерсону давали десятку, а у него не получилось в “Зените”. Можно смело поставить 8−9 баллов, потому что это забивной форвард. Во всех прежних командах он это доказывал. И в Англии, и в Саудовской Аравии, и даже в Турции, хотя там он недолго был.

Это габаритный и мощный нападающий, умеющий продавливать защитников. Он полезен для «Зенита», который обычно много времени проводит в атаке. Я думаю также, что мотивация попасть в основной состав сборной Колумбии [перед ЧМ-2026] сыграла важную роль в его переходе", — сказал бывший полузащитник сборной России.