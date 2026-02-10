Семшов о Дуране в «Зените»: «Хороший трансфер. Мощный забивной нападающий, умеющий продавливать защитников»

«Это хороший трансфер. Оценивать на 10 баллов не будем спешить, потому что мы и Жерсону давали десятку, а у него не получилось в “Зените”. Можно смело поставить 8−9 баллов, потому что это забивной форвард. Во всех прежних командах он это доказывал. И в Англии, и в Саудовской Аравии, и даже в Турции, хотя там он недолго был.