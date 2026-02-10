Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.51
П2
5.75
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.46
П2
2.89
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.62
П2
2.22
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Новичок «Балтики» Андерсон: «Будем бороться, чтобы быть еще выше в таблице»

Эдуардо Андерсон высказался о своем переходе в «Балтику». Калининградский клуб арендовал защитника сборной Панамы у «Альянсы» до конца сезона.

Источник: Спортс"

— Очень рад присоединиться к «Балтике». Стараюсь выйти на уровень игроков в плане интенсивности.

— Расскажите про общение с Талалаевым.

— Он говорил мне, что нужно бороться за место в составе, команда находится на хорошем уровне. Я приехал и готов к этой борьбе.

— Как вы относитесь к конкуренции, и насколько она вас пугает?

— Меня не пугает. Я приехал, чтобы бороться. Команда находится на очень хорошем месте в чемпионате. Мы будем бороться, чтобы быть еще выше в турнирной таблице.

— Как вы оцениваете чемпионат России? Какие российские команды можете выделить?

— Чемпионат интересно смотреть, есть сильные команды. Могу отметить «Зенит», который я знаю давно, наблюдал за ним в Лиге чемпионов, и «Спартак», где играли мои знакомые, — сказал Андерсон.

После 18 туров калининградцы занимают в РПЛ 5-е место.