Президент «Барсы» Юсте о словах Арбелоа про дело Негрейры: «Мне нечего сказать о “Мадриде” или какой-либо другой команде. Я сосредоточен на “блаугране”

«Я сосредоточен на “Барселоне” и прислушиваюсь к ключевым фигурам в нашем клубе, в данном случае к спортивному отделу, оказываю полную поддержку Флику, его штабу, Деку, Бояну, и ничего более. Мне нечего сказать о “Мадриде” или какой-либо другой команде.
Сейчас я сосредоточен на поездке в Мадрид в четверг и на том, чтобы провести отличный матч [с «Атлетико» в ½ финала Кубка Испании]. И, как говорит Флик, двигаться шаг за шагом", — сказал Юсте.
Вице-президент «блауграны» Юсте занял пост президента после того, как глава каталонцев Жоан Лапорта подал в отставку, чтобы баллотироваться на переизбрание 15 марта. Эта процедура необходима в соответствии с уставом клуба.