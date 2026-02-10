Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.58
П2
5.74
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.91
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.62
П2
2.22
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Президент «Барсы» Юсте о словах Арбелоа про дело Негрейры: «Мне нечего сказать о “Мадриде” или какой-либо другой команде. Я сосредоточен на “блаугране”

Президент «Барселоны» Рафа Юсте не стал комментировать высказывание тренера «Реала» Альваро Арбелоа о деле Негрейры.

«Я сосредоточен на “Барселоне” и прислушиваюсь к ключевым фигурам в нашем клубе, в данном случае к спортивному отделу, оказываю полную поддержку Флику, его штабу, Деку, Бояну, и ничего более. Мне нечего сказать о “Мадриде” или какой-либо другой команде.

Сейчас я сосредоточен на поездке в Мадрид в четверг и на том, чтобы провести отличный матч [с «Атлетико» в ½ финала Кубка Испании]. И, как говорит Флик, двигаться шаг за шагом", — сказал Юсте.

Вице-президент «блауграны» Юсте занял пост президента после того, как глава каталонцев Жоан Лапорта подал в отставку, чтобы баллотироваться на переизбрание 15 марта. Эта процедура необходима в соответствии с уставом клуба.