Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра», тегнув клуб. Сообщалось, что Криштиану прекратил забастовку

Нападающий Криштиану Роналду выложил фото из расположения «Аль-Насра».

Ранее португалец пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» — сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

9 февраля появилась информация, что Роналду прекратил забастовку — «Аль-Наср» выплатил долги по зарплате сотрудникам.

Сегодня португалец выложил фото из расположения клуба, отметив «Аль-Наср» в публикации.

Фото: x.com/Cristiano.