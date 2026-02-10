Ричмонд
Бензема после трансфера в «Аль-Хилаль» написал Роналду, что получил прибавку к зарплате и возьмет титул (The Telegraph)

Карим Бензема подшутил над форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду после того, как перешел из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хилаль».

Ранее португалец пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада». Сред прочего Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

The Telegraph утверждает, что после трансфера Бензема отправил сообщении Роналду.

«После перехода в “Аль-Хилаль” Бензема написал Роналду, с которым дружит со времен “Реала”. Карим в шутку отметил, что не только получил прибавку к зарплате, но и снова выиграет титул. Хочется думать, что в конце он добавил “лол”, — говорится в статье The Telegraph.

Бензема ушел в «Аль-Хилаль» — оскорбило предложение прежнего клуба. Роналду бастовал зря.