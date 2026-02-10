Бензема после трансфера в «Аль-Хилаль» написал Роналду, что получил прибавку к зарплате и возьмет титул (The Telegraph)

«После перехода в “Аль-Хилаль” Бензема написал Роналду, с которым дружит со времен “Реала”. Карим в шутку отметил, что не только получил прибавку к зарплате, но и снова выиграет титул. Хочется думать, что в конце он добавил “лол”, — говорится в статье The Telegraph.