Станислав Минин: «Я жду, когда Дзюба закончит карьеру и придет в медиафутбол»

— Как вам формат НаПике?
— Отличный, меня очень увлекает! Потому что когда начинаешь смотреть или комментировать, то все настолько органично и легко, что ты даже не устаешь. Комментируешь спокойно, можно несколько матчей подряд. Постоянно все меняется, мяч в движении и просто сиди и говори! Мне правила нравятся, единственное, что когда забивают со своей половины это один гол, а когда с оранжевого кружка — это два, ну это такое правило ничего не поделаешь.
— Кто бы из легенд российского футбола мог бы здесь себя хорошо проявить?
— Дзюба! Я все жду, когда он закончит карьеру и придет в медиафутбол. Мне кажется, что он вообще по всем параметрам подходит. Думаю, ему было бы в кайф, — сказал Минин.
НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по особым правилам. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.