Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.57
П2
5.75
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.69
П2
2.14
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.44
X
4.40
П2
1.72
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2

Станислав Минин: «Я жду, когда Дзюба закончит карьеру и придет в медиафутбол»

Комментатор Станислав Минин высказался о новом медиатурнире НаПике и футболистах, которые могли бы в нем поучаствовать.

Источник: Спортс"

— Как вам формат НаПике?

— Отличный, меня очень увлекает! Потому что когда начинаешь смотреть или комментировать, то все настолько органично и легко, что ты даже не устаешь. Комментируешь спокойно, можно несколько матчей подряд. Постоянно все меняется, мяч в движении и просто сиди и говори! Мне правила нравятся, единственное, что когда забивают со своей половины это один гол, а когда с оранжевого кружка — это два, ну это такое правило ничего не поделаешь.

— Кто бы из легенд российского футбола мог бы здесь себя хорошо проявить?

— Дзюба! Я все жду, когда он закончит карьеру и придет в медиафутбол. Мне кажется, что он вообще по всем параметрам подходит. Думаю, ему было бы в кайф, — сказал Минин.

НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по особым правилам. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.