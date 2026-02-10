«Аль-Наср» пообещал Роналду наладить ситуацию в клубе. Председателя совета директоров могут уволить (Arriyadiyah)

Ранее португалец пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» — сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции». 9 февраля появилась информация, что Роналду прекратил забастовку — «Аль-Наср» выплатил долги по зарплате сотрудникам.
По данным Arriyadiyah, Криштиану заверили, что «ошибки прошлого будут исправлены». Вопросы задолженности перед сотрудниками будут решены в ближайшие дни.
Также «Аль-Наср» вернет полномочия директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они были лишены в конце декабря, о чем сообщалось ранее.
Кроме того, в клубе ожидаются масштабные изменения в административной структуре. Так, в отставку могут отправить председателя совета директоров «Аль-Насра» Абдуллу Аль-Маджеда. Отмечается, что некоторые реплики Аль-Маджеда о работе тренера Жорже Жезуша вызвали недовольство португальцев в клубе.