Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали — мне звонили из РФС и приглашали на матч. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: “Он&n

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков признался, что не был удивлен рекордным голом Артема Дзюбы в матче с Гренадой.

Источник: Спортс"

— Что вы почувствовали, когда Дзюба забил 31-й [гол за сборную], и все стали его с этим поздравлять?

— Было понятно, что он забьет, когда его только вызвали. Там какая история — мне стали звонить из РФС и приглашать на матч. А я не понимаю, что происходит, потому что меня никто уже последние несколько лет не приглашал на матч сборной. Потом через какое-то время мне пишут: «Не хочешь прийти на матч сборной?» И я такой: «Ну, почему нет?».

И потом все начинают мне звонить, я думаю: «Что происходит?» Говорят, Дзюбу вызвали в сборную. Уже было понятно.

Когда ты приезжаешь на стадион и видишь, что все живут тем, что Артем побьет рекорд… У игроков Гренады, наверное, была фотография в раздевалке [c подписью]: «Он должен забить!». И они такие — Yes!

Ничего не почувствовал, к этому все и велось. Хорошая медийная история была, — сказал Кержаков в выпуске подкаста Cappucino&Catenaccio.