Умтити о Месси: «Как человек — топ. Ты понимаешь, что даже выиграв все, нет смысла считать себя выше других. Только он способен в одиночку выиграть матч»

Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити высказался о Лионеле Месси.

"Как человек — он топ. Ты понимаешь, что даже если выиграл все, нет смысла считать себя выше других.

Он один такой — Лео. Только он способен в одиночку выиграть матч, мало кому это под силу. Если мы побеждали 4:0, а он не забивал, он был недоволен. В его голове было четко: он должен был забивать всегда. Это признак великих.

[Он] убийца перед воротами. Он точно знал, когда нужно ускорить игру, а когда — замедлить. Он постоянно смотрит влево и вправо, проверяя расположение всех игроков. У него всегда есть преимущество во времени. Не существует рецепта, как защищаться против Лео — он непредсказуем", — сказал Умтити.