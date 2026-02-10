Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
6.65
П2
16.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.15
П2
3.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.50
П2
2.13
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.54
X
4.35
П2
1.71
Футбол. Англия
11.02
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.68
П2
3.74
Футбол. Англия
11.02
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.39
П2
6.50

Бубнов не включает Дзюбу в десятку лучших российских игроков XXI века: «В еврокубках ничего не выиграл, в Турции в позорном клубе играл, просился в сборную, чтобы рекорд Кержакова побить»

Александр Бубнов не включил Артема Дзюбу в десятку лучших российских игроков XXI века.

Источник: Спортс"

— У меня бы он в десятку не попал.

— Лучший бомбардир российский.

— Ну и что? Он в еврокубках вообще ничего не выиграл. Вообще он там не играл, играл в позорном клубе, который я до сих пор не могу вспомнить, где он в Турции играл. Один гол забил, и то не он забил, там другой человек забил, мяч уже катился в ворота, он его добил. Там бы любой забил.

Насколько он Кержакова обогнал как лучший бомбардир? На один или два мяча. А где Кержаков, а где Дзюба? Кержакова можно спокойно ставить в пятерку. Он выигрывал Кубок УЕФА с «Севильей», на чемпионатах мира играл, был лучшим бомбардиром. И то Дзюба уже подтасовывает, он уже непонятно с кем забивал.

Он даже просился в сборную, чтобы рекорд Кержакова перебить. Это же смешно. На самом деле настоящий рекордсмен РПЛ — это Кержаков, и он его не догнал, — сказал бывший защитник «Спартака».