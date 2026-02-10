Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Лидс
0
П1
1.65
X
6.65
П2
16.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Борнмут
0
П1
2.66
X
3.15
П2
3.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
3.65
X
3.50
П2
2.13
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
П1
4.54
X
4.35
П2
1.71
Футбол. Англия
11.02
Астон Вилла
:
Брайтон
П1
2.02
X
3.68
П2
3.74
Футбол. Англия
11.02
Кристал Пэлас
:
Бернли
П1
1.53
X
4.39
П2
6.50

Пике изобразил, что хочет подстричь знаменитого фаната «МЮ»: «Мне без разницы, что осталась одна игра. Заканчивай»

Экс-защитник «Барселоны», президент Кингс Лиги Жерар Пике снял совместное видео с известным фанатом «Манчестера Юнайтед» Фрэнком Айлеттом.

Источник: Спортс"

Сегодня в инстаграме Фрэнка и испанской Кингс Лиги вышел ролик, в котором Пике изобразил, что хочет подстричь знаменитого фаната «МЮ». Видео набрало более 3 млн просмотров за 6 часов.

«Мне без разницы, что осталась одна игра. Заканчивай. Это продолжается слишком долго», — пошутил Пике в видео.

5 октября 2024 года Фрэнк Айлетт создал челлендж, согласно которому он пострижется только тогда, когда «Манчестер Юнайтед» выиграет 5 игр подряд.

История того самого фаната «МЮ»: 493 дня без стрижки и одна победа до хэппи-энда ✂️