Пике изобразил, что хочет подстричь знаменитого фаната «МЮ»: «Мне без разницы, что осталась одна игра. Заканчивай»

Сегодня в инстаграме Фрэнка и испанской Кингс Лиги вышел ролик, в котором Пике изобразил, что хочет подстричь знаменитого фаната «МЮ». Видео набрало более 3 млн просмотров за 6 часов.
«Мне без разницы, что осталась одна игра. Заканчивай. Это продолжается слишком долго», — пошутил Пике в видео.
5 октября 2024 года Фрэнк Айлетт создал челлендж, согласно которому он пострижется только тогда, когда «Манчестер Юнайтед» выиграет 5 игр подряд.
История того самого фаната «МЮ»: 493 дня без стрижки и одна победа до хэппи-энда ✂️