Экс-хавбек «Спартака» Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис» Абаскаля

Сообщалось, что соглашение с парагвайца с мексиканским клубом рассчитано до 31 декабря.
Фото: atleticodesanluis.mx.
Медина покинул «Спартак» в сентябре 2025 года и перешел в «Дамак» из Саудовской Аравии. Его статистику можно найти здесь.
Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Хесус Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
