Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
6.70
П2
18.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.05
П2
3.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.40
П2
2.15
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.54
X
4.35
П2
1.71
Футбол. Англия
11.02
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.68
П2
3.74
Футбол. Англия
11.02
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.39
П2
6.50

Экс-хавбек «Спартака» Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис» Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Хесус Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что соглашение с парагвайца с мексиканским клубом рассчитано до 31 декабря.

Фото: atleticodesanluis.mx.

Медина покинул «Спартак» в сентябре 2025 года и перешел в «Дамак» из Саудовской Аравии. Его статистику можно найти здесь.