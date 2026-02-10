Ричмонд
Лучшая работа для тренера — в «Ман Сити». «Арсенал» — на 2-м месте, «Реал» — на 7-м, «Барселона» — на 15-м, Аргентина выше Португалии, &la

«Манчестер Сити» признан лучшим местом работы для тренеров — такой список подготовил ESPN.

Источник: Спортс"

Рейтинг был составлен на основе таких критериев, как зарплата, стабильность и уровень состава. Учитывались как клубы, так и сборные.

Топ-25 работ выглядит следующим образом:

2. «Арсенал».

3. «Атлетико».

4. Сборная Франции.

5. Сборная Англии.

6. «ПСЖ».

7. «Реал».

9. Сборная Испании.

10. Сборная Аргентины.

11. Сборная Португалии.

12−13. Сборная Германии и «Бавария».

14. Сборная Бразилии.

16. «Тоттенхэм».

17. Сборная Италии.

19. Сборная США.

21. Сборная Нидерландов.

24. «Боруссия» Дортмунд.

25. Сборная Мексики.