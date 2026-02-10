Лучшая работа для тренера — в «Ман Сити». «Арсенал» — на 2-м месте, «Реал» — на 7-м, «Барселона» — на 15-м, Аргентина выше Португалии, &la

Рейтинг был составлен на основе таких критериев, как зарплата, стабильность и уровень состава. Учитывались как клубы, так и сборные.
Топ-25 работ выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити».
2. «Арсенал».
3. «Атлетико».
4. Сборная Франции.
5. Сборная Англии.
6. «ПСЖ».
7. «Реал».
8. «Ливерпуль».
9. Сборная Испании.
10. Сборная Аргентины.
11. Сборная Португалии.
12−13. Сборная Германии и «Бавария».
14. Сборная Бразилии.
15. «Барселона».
16. «Тоттенхэм».
17. Сборная Италии.
18. «Интер».
19. Сборная США.
20. «Милан».
21. Сборная Нидерландов.
22. «Манчестер Юнайтед».
23. «Челси».
24. «Боруссия» Дортмунд.
25. Сборная Мексики.