Кроос ответил на приписываемые Оби Микелу слова, что он посредственный игрок: «Так почему же ты не играл за “Реал”?» Экс-хавбек «Челси» в прошлом году заявил, что не&nbs

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кросс отреагировал в соцсетях на пост с цитатой, которую приписывают экс-хавбеку «Челси» Джону Оби Микелу.

«Тони Кроос — посредственный полузащитник. Если честно, я был лучше него как игрок. Единственная разница в том, что я не играл за “Реал”, и, на мой взгляд, нам вообще нужно менять мышление, будто игрок, выступающий за “Реал”, автоматически лучше остальных.

Когда видишь, что такие игроки, как Кроос, Начо, Карвахаль и Модрич, выиграли по пять Лиг чемпионов, это выглядит немного несправедливо, потому что они даже близко не лучшие на своих позициях. Это показывает, что трофеи могут вводить в заблуждение. Я могу назвать десять футболистов на тех же позициях, которые лучше этих игроков", — говорится от имени нигерийца.

Сам Оби Микел еще в прошлом году опроверг эти слова, однако в последние дни цитата получила вторую волну популярности.

«Так почему же ты тогда не играл за “Реал Мадрид”?» — ответил Кросс.

Немца также поддержал бывший партнер по «Реалу» Дани Себальос: «Извините, но Тони Кроос — уникален».

Изображение: instagram.com/stories/toni.kr8s.