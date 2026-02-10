Кроос ответил на приписываемые Оби Микелу слова, что он посредственный игрок: «Так почему же ты не играл за “Реал”?» Экс-хавбек «Челси» в прошлом году заявил, что не&nbs

Когда видишь, что такие игроки, как Кроос, Начо, Карвахаль и Модрич, выиграли по пять Лиг чемпионов, это выглядит немного несправедливо, потому что они даже близко не лучшие на своих позициях. Это показывает, что трофеи могут вводить в заблуждение. Я могу назвать десять футболистов на тех же позициях, которые лучше этих игроков", — говорится от имени нигерийца.