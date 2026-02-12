Вашингтон
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.80
П2
2.12
Футбол. Франция
13.02
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.46
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Германия
13.02
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
13.02
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
13.02
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
13.02
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.23

Автогол Эрика Гарсии вывел «Атлетико» вперед в матче с «Барселоной». Мяч после паса защитника на 6-й минуте прошел под ногой голкипера Жоана Гарсии в ворота

Ошибка Жоана Гарсии привела к голу в ворота «Барселоны».

Источник: Спортс"

На 6-й минуте полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико» вратарь «блауграны» не сумел в своей штрафной принять передачу от защитника Эрика Гарсии: мяч, несколько раз подскочив, пролетел под ногой голкипера и пересек линию ворот.

Жоан Гарсия прыгнул за мячом и рукой выбил его в поле, но футболисты мадридской команды добили его в сетку. Тем не менее в этом эпизоде был зафиксирован автогол Эрика.

«Атлетико» — «Барселона» — 1:0, онлайн-трансляция, Эрик Гарсия забил в свои ворота. Ямаль, Гризманн, Торрес, Альварес, Ольмо и Лукман играют.