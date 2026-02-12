Автогол Эрика Гарсии вывел «Атлетико» вперед в матче с «Барселоной». Мяч после паса защитника на 6-й минуте прошел под ногой голкипера Жоана Гарсии в ворота

На 6-й минуте полуфинального матча Кубка Испании против «Атлетико» вратарь «блауграны» не сумел в своей штрафной принять передачу от защитника Эрика Гарсии: мяч, несколько раз подскочив, пролетел под ногой голкипера и пересек линию ворот.
Жоан Гарсия прыгнул за мячом и рукой выбил его в поле, но футболисты мадридской команды добили его в сетку. Тем не менее в этом эпизоде был зафиксирован автогол Эрика.
«Атлетико» — «Барселона» — 1:0, онлайн-трансляция, Эрик Гарсия забил в свои ворота. Ямаль, Гризманн, Торрес, Альварес, Ольмо и Лукман играют.