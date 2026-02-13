Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
7.42
X
1.80
П2
3.38
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.46
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.23

«Барса» впервые с 1943 года проиграла 1-й тайм игры Кубка Испании с разницей в 4+ мяча — тогда «Реал» победил 11:1. В чемпионате такого не было с 1953-го

«Барселона» впервые в XXI веке проигрывала в 4 мяча после первого тайма.

Источник: Спортс"

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика уступала «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Такого в этом турнире с каталонцами не случалось с 1943 года — тогда они проигрывали «Реалу» со счетом 0:8 к перерыву полуфинальной игры. Матч завершился со счетом 11:1 в пользу «сливочных».

Впервые с 25 октября 1953 года «блауграна» уступала с разницей в 4 мяча к перерыву официального матча. Тогда она пропустила 4 безответных мяча от «Реала» в первом тайме и еще один во втором. Эта игра проходила в рамках чемпионата Испании, а не Кубка.

«Ателктико» во второй раз в истории выиграл первый тайм матча с «Барселоной» со счетом 4:0. Ранее это случилось в ноябре 1949 года — в итоге игра завершилась со счетом 4:1.