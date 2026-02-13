«Барса» впервые с 1943 года проиграла 1-й тайм игры Кубка Испании с разницей в 4+ мяча — тогда «Реал» победил 11:1. В чемпионате такого не было с 1953-го

Впервые с 25 октября 1953 года «блауграна» уступала с разницей в 4 мяча к перерыву официального матча. Тогда она пропустила 4 безответных мяча от «Реала» в первом тайме и еще один во втором. Эта игра проходила в рамках чемпионата Испании, а не Кубка.