«Барса» впервые с 1943 года проиграла 1-й тайм игры Кубка Испании с разницей в 4+ мяча — тогда «Реал» победил 11:1. В чемпионате такого не было с 1953-го

Команда под руководством Ханс-Дитера Флика уступала «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Такого в этом турнире с каталонцами не случалось с 1943 года — тогда они проигрывали «Реалу» со счетом 0:8 к перерыву полуфинальной игры. Матч завершился со счетом 11:1 в пользу «сливочных».
Впервые с 25 октября 1953 года «блауграна» уступала с разницей в 4 мяча к перерыву официального матча. Тогда она пропустила 4 безответных мяча от «Реала» в первом тайме и еще один во втором. Эта игра проходила в рамках чемпионата Испании, а не Кубка.
«Ателктико» во второй раз в истории выиграл первый тайм матча с «Барселоной» со счетом 4:0. Ранее это случилось в ноябре 1949 года — в итоге игра завершилась со счетом 4:1.