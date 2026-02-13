Ричмонд
Эрик Гарсия о 0:4: «Атлетико» доминировал над «Барсой» в 1-м тайме, переиграл нас во всем — в интенсивности, в желании, в настрое. Уверен на 100%, что мы способны все изм

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о поражении от «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:4).

Источник: Sports

— В первом тайме они переиграли нас во всем. В интенсивности, в желании, в настрое. У них были явные моменты, как и у нас. Во втором тайме мы играли так, как должны были играть с самого начала.

Хорошо, что впереди еще 90 минут. Я уверен на 100%, что мы способны все изменить".

— «Атлетико» был более сосредоточенным из-за своего плохого положения в чемпионате?

— Это не должно быть оправданием. Они доминировали над нами в первом тайме, но во втором мы вернулись в игре. Осталось 90 минут.

— Что говорят в раздевалке?

— У нас есть еще 90 минут, которые мы проведем дома, с нашими болельщиками. Я не сомневаюсь, что мы сможем все изменить, — сказал Гарсия.