Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.90
П2
1.37
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.30
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.24
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.28
П2
2.67
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.23
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Симеоне про 4:0 с «Барселоной»: «Выдающийся матч “Атлетико”. Очень хороший 1-й тайм, но мы знали, что соперник не сдастся. Нельзя расслабляться перед ответным матчем»

Диего Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в Кубке Испании.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что нашим болельщикам нужны именно такие матчи. Они годами нас подталкивают нас вперед, всегда находятся рядом. Им нужны большие игры.

Первый тайм мы провели очень хорошо, отлично читая игру. Действовали очень эффективно и спокойно у ворот. Первый тайм получился очень хорошим.

Мы знали, что они не сдадутся. У них есть качества, чтобы справиться с любыми проблемами. Так и начался второй тайм. У нас были моменты, в которых во втором тайме можно было сыграть лучше. Он получился не таким, как первый. Но ребята провели выдающийся матч.

Мы знаем, с кем играем. Нельзя расслабляться. До ответного матча еще далеко, но сегодня мы подарили радость нашим болельщикам — они этого заслуживают«, — сказал главный тренер “Атлетико”.