Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.85
П2
1.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.50
П2
31.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
3
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
198.00
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.22
П2
2.56
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.14
П2
6.58
Футбол. Испания
14.02
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.27
П2
3.12

Депутат Фаррон: «Рэтклифф — типичный глубоко неудовлетворенный сверхбогатый человек, который вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни, и начинает искать виноватых»

Британский политик Тим Фаррон прокомментировал слова Джима Рэтклиффа о проблемах Великобритании с мигрантами.

"Я подозреваю, что Джим Рэтклифф — типичный пример глубоко неудовлетворенного сверхбогатого человека, который, скопив огромное состояние, вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни и долговременной радости, и начинает лихорадочно искать виноватых… От Луки 12:13.

В своем спокойном среднем возрасте, поддерживая команду, которая уже давно не в Премьер-лиге, я вроде бы перерос ненависть к «Ман Юнайтед». Так что огромная благодарность сэру Джиму за то, что в одиночку все вернул на круги своя… «- написал депутат по округу Уэстморленд и Лонсдейл, поддерживающий “Блэкберн”.

Рэтклиффа отменяют в Британии из-за слов об иммигрантах. Боссы «МЮ» тоже в шоке.