Депутат Фаррон: «Рэтклифф — типичный глубоко неудовлетворенный сверхбогатый человек, который вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни, и начинает искать виноватых»

В своем спокойном среднем возрасте, поддерживая команду, которая уже давно не в Премьер-лиге, я вроде бы перерос ненависть к «Ман Юнайтед». Так что огромная благодарность сэру Джиму за то, что в одиночку все вернул на круги своя… «- написал депутат по округу Уэстморленд и Лонсдейл, поддерживающий “Блэкберн”.