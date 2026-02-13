Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
6.65
X
3.84
П2
1.60
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.50
П2
28.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
3
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
198.00
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.22
П2
2.56
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.14
П2
6.58
Футбол. Испания
14.02
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.27
П2
3.12

Сафонов пропустил в 5 из 8 матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. Аль-Тамари из «Ренна» забил Матвею в нижний угол с линии штрафной

Матвей Сафонов не сумел сохранить ворота сухими в игре с «Ренном» в Лиге 1.

Источник: Спортс"

Полузащитник Мусса Аль-Тамари отличился на 34-й минуте матча с «ПСЖ», пробив в нижний угол с линии штрафной площади. Российский вратарь не дотянулся до мяча.

Сафонов пропустил в пяти из восьми матчей за «ПСЖ» в этом сезоне. В общей сложности в его ворота влетело шесть голов.

Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.

«Ренн» — «ПСЖ» — 1:0, Аль-Тамари забил, онлайн-трансляция. Сафонов, Забарный, Хвича и Шиманьски играют.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше