Моуринью про гол Трубина «Реалу»: «Умопомрачительно. Это была невероятная победа над королем королей, над мистером ЛЧ. Выход “Бенфики” в плей-офф вошел в историю»

На три или четыре секунды я потерял контроль над собой, но потом Арбелоа вернул меня на землю — он появился передо мной, обнял меня и заставил меня подумать: «Ой, я не могу так праздновать перед своими друзьями», — и я пошел в раздевалку и не стал этого делать.