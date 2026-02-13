Ричмонд
Моуринью про гол Трубина «Реалу»: «Умопомрачительно. Это была невероятная победа над королем королей, над мистером ЛЧ. Выход “Бенфики” в плей-офф вошел в историю»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о голе вратаря Анатолия Трубина в матче с «Реалом».

Источник: Спортс"

Португальская команда обыграла испанскую в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:2). Голкипер лиссабонцев Трубин отличился на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму. Этот гол позволил «Бенфике» выйти в плей-офф турнира с 24-го места.

«Я уже выигрывал в аналогичной ситуации у “ПСЖ”. Это было противостояние между “Челси” и “ПСЖ”, мы забили победный гол на 90-й минуте, но забил нападающий, а не вратарь. А в этой ситуации мы рискнули всем, позвав вратаря, и он забил гол.

Для меня все в футболе — дежавю, потому что за эти годы я пережил все — и хорошее, и плохое. Я уже побеждал благодаря голу в последней атаке, но голкипер забил гол — и какой гол! — это действительно умопомрачительно.

На три или четыре секунды я потерял контроль над собой, но потом Арбелоа вернул меня на землю — он появился передо мной, обнял меня и заставил меня подумать: «Ой, я не могу так праздновать перед своими друзьями», — и я пошел в раздевалку и не стал этого делать.

Я не участвовал в праздновании, которое игроки устроили на поле, и это нормально, учитывая наш путь — после четырех игр у нас было ноль очков. Я всегда говорил, что пока математика говорит, что это возможно, это возможно.

Это была невероятная победа над королем королей, над «мистером Лига чемпионов», и это имело огромное значение. Независимо от того, что произойдет в стыковых матчах против «Реала» или в ⅛ финала, в четвертьфинале, то, как мы вышли в плей-офф, теперь является частью истории Лиги чемпионов, истории «Бенфики» и нашей собственной истории", — сказал Моуринью в интервью Champions Journal.