Сафонов впервые пропустил 3 гола в матче за «ПСЖ». Парижане уступили «Ренну» в гостях — 1:3

«ПСЖ» потерпел поражение со счетом 1:3 в матче 22-го тура Лиги 1. Российский вратарь провел на поле всю встречу.
Сафонов пропустил три гола впервые за время выступлений в составе «ПСЖ». Больше двух мячей до этого момента ему не забивали.
В последний раз до этого дня Сафонов пропускал трижды от «Пари НН», играя за «Краснодар». Игра прошла 6 апреля 2024 года.
