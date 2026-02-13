Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.40
П2
6.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
2.87
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
6.60
X
3.10
П2
1.80
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия Д
3
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
14.02
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.27
П2
3.12
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Сафонов впервые пропустил 3 гола в матче за «ПСЖ». Парижане уступили «Ренну» в гостях — 1:3

«Ренн» забил Матвею Сафонову три гола.

«ПСЖ» потерпел поражение со счетом 1:3 в матче 22-го тура Лиги 1. Российский вратарь провел на поле всю встречу.

Сафонов пропустил три гола впервые за время выступлений в составе «ПСЖ». Больше двух мячей до этого момента ему не забивали.

В последний раз до этого дня Сафонов пропускал трижды от «Пари НН», играя за «Краснодар». Игра прошла 6 апреля 2024 года.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше