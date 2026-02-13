Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».
Позднее бизнесмен объяснил свое высказывание: «Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции. Правительства должны ее регулировать».
"Какая наглость со стороны Джима Рэтклиффа, британского миллиардера, который эмигрировал в Монако, чтобы избежать уплаты налогов, но пытался получить деньги британских налогоплательщиков для реализации своего проекта стадиона, заявлять такое.
Использование слова «колонизирована» неуместно, когда реальная британская колонизация привела к гибели более 100 миллионов индийцев только в период с 1881 по 1920 год, перевозке 3,5 миллионов африканских рабов и бесчисленному множеству других зверств, последствия которых ощущаются до сих пор. И когда успех «Манчестер Юнайтед», как на поле, так и в коммерческом плане, во многом зависит от иностранных игроков.
Мерзко, мерзко, мерзко", — написала Редди.
Игроки «МЮ» «встревожены» словами Рэтклиффа про мигрантов. Клуб несколько часов работал над заявлением, стараясь «найти тонкий баланс» (Daily Mail).
Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию.
Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато.