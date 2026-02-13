Использование слова «колонизирована» неуместно, когда реальная британская колонизация привела к гибели более 100 миллионов индийцев только в период с 1881 по 1920 год, перевозке 3,5 миллионов африканских рабов и бесчисленному множеству других зверств, последствия которых ощущаются до сих пор. И когда успех «Манчестер Юнайтед», как на поле, так и в коммерческом плане, во многом зависит от иностранных игроков.