Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Монако
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.50
П2
6.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
2.87
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.20
П2
1.80
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия Д
3
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
37.00
Футбол. Испания
14.02
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.27
П2
3.12
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» — впервые после забастовки. Форвард «Аль-Насра» пропустил 3 матча (Фабрицио Романо)

Криштиану Роналду прекратит бойкотировать матчи «Аль-Насра».

Португальский нападающий примет участие в завтрашней игре против «Аль-Фатеха» в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее форвард пропустил матчи против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии и игру с «Аркадагом» в Лиге чемпионов Азии 2.

Сообщалось, что он недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Роналду также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Кроме того, СМИ писали, что 41-летний футболист был недоволен задержкой зарплат некоторым сотрудникам клуба.

«Аль-Наср» пообещал Роналду наладить ситуацию в клубе. Председателя совета директоров могут уволить (Arriyadiyah).