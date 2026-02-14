Андрей Мостовой о вечеринке Кокорина и Мамаева с шампанским после Евро-2016: «100% неправильно, но все равно исторически. Кокора — легенда, в любом случае молодец, пошумели здорово»

Я не знаю, кто сейчас может в целом такую сумму потратить на это, в каком бы состоянии ты ни был, пьяный или не пьяный. Это огромная сумма денег. Поэтому кто как к этим деньгам относится — наверное, поучительная [история] для кого-то. Думаю, сейчас поколение людей изменилось, более все такие закрытые.