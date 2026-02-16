Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»

Нападающий «Аль-Ахли» последний раз играл за английскую сборную в товарищеском матче против Сенегала в июне прошлого года. В этом сезоне на счету 29-летнего форварда 20 голов в чемпионате Саудовской Аравии.
Англичанину задали вопрос, что бы для него значило попасть в состав национальной сборной на чемпионате мира предстоящим летом.
"Сыграть там было бы мечтой. Все об этом мечтают, и представьте, если бы мы выиграли чемпионат мира? Мы бы сделали это для страны.
Я немного представляю, что может произойти и все такое. Если бы это сбылось, это было бы большим благословением", — сказал Тоуни для Sky Sports News.