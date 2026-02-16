Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.40
П2
1.65
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.25
П2
4.30
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»

Айвен Тоуни рассказал, что мечтает поехать на чемпионат мира с Англией.

Источник: Спортс"

Нападающий «Аль-Ахли» последний раз играл за английскую сборную в товарищеском матче против Сенегала в июне прошлого года. В этом сезоне на счету 29-летнего форварда 20 голов в чемпионате Саудовской Аравии.

Англичанину задали вопрос, что бы для него значило попасть в состав национальной сборной на чемпионате мира предстоящим летом.

"Сыграть там было бы мечтой. Все об этом мечтают, и представьте, если бы мы выиграли чемпионат мира? Мы бы сделали это для страны.

Я немного представляю, что может произойти и все такое. Если бы это сбылось, это было бы большим благословением", — сказал Тоуни для Sky Sports News.