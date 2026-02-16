Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

У перешедшего в «Фейеноорд» Стерлинга еще нет разрешения на работу в Нидерландах. Команда проведет несколько тренировок в Бельгии

«Фейеноорду» придется провести несколько тренировок в другой стране, так как у Рахима Стерлинга нет разрешения на работу в Нидерландах.

Английский вингер перешел в клуб из Роттердама 12 февраля. Он не смог принять участие в матче с «Гоу Эхед Иглс» 15 февраля из-за отсутствия разрешения на работу и не имеет права тренировать со своей командой в этой стране.

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси сообщил, что на этой неделе команда проведет короткий тренировочный сбор в Бельгии.

"Тренироваться можно за границей. Мы делаем это ради него [Стерлинга], но я также хочу поработать над развитием нашей команды. Мы можем приятно пообщаться и повеселиться вместе.

Он приступит к тренировкам послезавтра [во вторник]. Каждую неделю мы будем следить за тем, насколько он готов играть. Это займет некоторое время, но мне это кажется логичным, потому что он не играл полгода", — сказал ван Перси.