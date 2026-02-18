Врач ЦСКА Безуглов о словах Генича про Глебова: «Ни у одного футболиста в клубе нет повышенного риска травматизма. Кирилл полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит»

"В настоящее время ни у одного футболиста ПФК ЦСКА нет повышенного риска травматизма ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.
Само собой, это касается и Кирилла Глебова, который полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит", — написал Безуглов в своем телеграм-канале.
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сделал репост записи Безуглова.
Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь».