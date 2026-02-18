Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
36.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.40
П2
1.43
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.57
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.75
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
6.62
X
3.50
П2
1.73
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
5.20
П2
1.25
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Врач ЦСКА Безуглов о словах Генича про Глебова: «Ни у одного футболиста в клубе нет повышенного риска травматизма. Кирилл полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов отреагировал на заявление комментатора Константина Генича по поводу травматичности Кирилла Глебова.

Источник: Спортс"

"В настоящее время ни у одного футболиста ПФК ЦСКА нет повышенного риска травматизма ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Само собой, это касается и Кирилла Глебова, который полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит", — написал Безуглов в своем телеграм-канале.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сделал репост записи Безуглова.

Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь».