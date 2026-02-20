Минспорт и министерство по вопросам расового равенства Бразилии осудили инцидент с Винисиусом: «Расизм — это преступление и посягательство на фундаментальные принципы спорта»

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Министерство спорта и Министерство по вопросам расового равенства выражают свою солидарность с бразильским футболистом Винисиусом Жуниором, ставшим жертвой очередного проявления расизма во время матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский “Реал” одержал победу над “Бенфикой” в Лиссабоне.
Недопустимо, чтобы проявления расизма происходили в спортивной среде, которая должна быть пространством уважения, сосуществования и поощрения расового равенства. Расизм является нарушением прав человека и посягательством на фундаментальные принципы спорта. Расизм является преступлением.
Министерства признают важность применения антирасистского протокола во время матча и подчеркивают важность расследования, объявленного УЕФА. Правительство Бразилии будет внимательно следить за ходом расследования, ожидая, что будут приняты решительные меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения инцидентов в будущем.
В 2025 году министерство по вопросам расового равенства и министерство спорта подписали протокол о намерениях активизировать борьбу с расизмом в спорте, направив свои действия на повышение осведомленности, обучение и мониторинг расовой дискриминации в спортивной среде. Бразилия подтверждает свою приверженность поощрению расового равенства, уважения и человеческого достоинства как на поле, так и за его пределами.
Подобные эпизоды подтверждают, что борьба с расизмом должна быть постоянной и коллективной. Это не индивидуальная борьба: она опирается на поддержку и действия правительства Бразилии, направленные на обеспечение справедливого, инклюзивного и свободного от дискриминации спорта", — говорится в заявлении ведомств.