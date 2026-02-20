Минспорт и министерство по вопросам расового равенства Бразилии осудили инцидент с Винисиусом: «Расизм — это преступление и посягательство на фундаментальные принципы спорта»

В 2025 году министерство по вопросам расового равенства и министерство спорта подписали протокол о намерениях активизировать борьбу с расизмом в спорте, направив свои действия на повышение осведомленности, обучение и мониторинг расовой дискриминации в спортивной среде. Бразилия подтверждает свою приверженность поощрению расового равенства, уважения и человеческого достоинства как на поле, так и за его пределами.